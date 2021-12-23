Karabük’te trafiğe kayıtlı araç sayısı 68 bin 429’a yükseldi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, 2021 yılı Kasım ayı sonu itibariyle Karabük’te trafiğe kayıtlı araç sayısı 857 artarak 68 bin 429’a yükseldiği bildirildi.

TÜİK tarafından yapılan açıklamada, Türkiye’de 2021 yılı Kasım ayında 88 bin 743 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldığının ve toplam kayıtlı aracın 25 milyon 188 bin 967 adet olduğu belirtildi.

Karabük’te 2021 yılı Kasım ayı sonu itibari ile trafiğe kayıtlı 68 bin 429 araçtan, 41 bin 911’i otomobil, bin 641’i minibüs, 567’si otobüs, 9 bin 833’ü kamyonet, 3 bin 107’si kamyon, 4 bin 994’ü motosiklet, 6 bin 106’sı traktör, 270’i de özel amaçlı araç olduğu ifade edildi.

Verilere göre, Kasım ayı sonu itibariyle Zonguldak’ta trafiğe kayıtlı araç sayısı 99 bin 255’i otomobil olmak üzere 162 bin 992 olurken, Bartın’da ise 54 bin 247’ye ulaştı.