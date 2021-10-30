Karabük’te "Temel UMKE Eğitim Kamp ve Tatbikatı" yapıldı

İl Sağlık Müdürlüğü Acil Sağlık Hizmetleri Birimi tarafından 2021 yılı faaliyet planı kapsamında "Temel UMKE Eğitim Kamp ve Tatbikatı" 74 sağlık personelinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Karabük, Bolu, Bartın ve Zonguldak Ulusal Medikal Kurtarma Ekiplerinden (UMKE) 74 sağlık personelinin katılımıyla Safranbolu Beştepeler mevkiinde tatbikat yapıldı. Deprem, orman kazası, sel, göçük, elektrik çarpması gibi olağan dışı durumlarda daha hızlı ve doğru müdahale edebilmeleri amacıyla teorik ve pratik eğitimlerin veriliği tatbikat 3 gün sürdü.

Tatbikatın sonunda İl Sağlık Müdürü Ahmet Sarı tarafından katılımcılara sertifikalarını verdi.