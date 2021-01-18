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Karabük’te tarihi eser kaçakçılığı: 1 gözaltı
Karabük’ün Safranbolu ilçesinde aracında tarihi eserle yakalanan şahıs gözaltına alındı.
KARABÜK 18.01.2021, 18:26
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Karabük’ün Safranbolu ilçesinde aracında tarihi eserle yakalanan şahıs gözaltına alındı.Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Safranbolu ilçesi 15 Temmuz Mahallesi’nde tarihi eser kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışma başlattı. Yapılan çalışmada durdurulan S.S.’ye (48) ait araçta 1 adet alan tarama dedektörü, 2 adet define arama çubuğu ile tarihi eser olduğu değerlendirilen 1 adet heykel ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
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