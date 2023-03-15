Karabük’te Şubat ayında 183 konut satışı yapıldı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), tarafından açıklanan konut satış istatistiklerine göre Karabük’te Şubat ayında 148’i ikinci el satış olmak üzere 183 konut satıldı.

Türkiye genelinde Şubat ayında 56 bin 555’i ikinci el satış olmak üzere 80 bin 31 konut satıldığını açıklayan TÜİK’in verilerine göre, Karabük’te 183 konut satılırken bunlardan 148’i ikinci el, 35’i ilk satış olarak gerçekleştirildi.

Açıklamada, Şubat ayında 271’i ikinci el satış olmak üzere 475 konut, Bartın’da da 99’u ikinci el satış olmak üzere 140 konut satıldı.