Karabük’te sıcak asfaltta hedefe son 10 kilometre kaldı

Karabük İl Genel Meclisi Kasım ayı toplantılarının birinci birleşimi, İl Genel Meclis Başkanı Ahmet Sözen Başkanlığı’nda gerçekleştirildi.

İl Özel İdaresi Meclis Toplantı Salonu’nda gerçekleşen toplantının açılış konuşmasını yapan Başkan Sözen, kasım ayında İl Genel Meclisinin ve İl Özel İdaresinin 2022 yılına ait bütçesinin ve bütçe planlamalarının yapılacağını belirterek, “Bütçe gelecekteki bir dönem için gelir ve giderlerin tasarlandığı mali plan olup, ekonomik, siyasi ve hukuki sonuçlar doğuracak bir öneme sahiptir. 2022 yılı bütçesi geçtiğimiz yıllarda yaptığımız gibi en üst düzeyde azami tasarruf bütçesi olacaktır. Çünkü milletimizin vergileri ile merkezi bütçeden ilimize aktarılan her kuruşu yine milletimize sorumluluk biliciyle hizmet olarak geri iade edeceğiz. İl Özel İdaremiz, ilde icracı bir kurum olduğundan, yapılacak her kuruş tasarruf ilçelerimize ve köylerimize yatırım olarak dönecektir. İl Özel İdaremizin sınırlı gelir kaynakları düşünüldüğünde, mali disipline önem verilerek az para ile çok iş yapabilme amacında ve gayretinde olacağız” dedi.

Başkan Sözen, sezon başından bu yana 88 bin 570 ton BSK kullanılarak 91 kilometre sıcak asfaltın köy grup yollarına serildiğini ifade ederek sıcak asfalt hedefine 10 kilometre kaldığını söyledi.