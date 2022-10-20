Karabük’te sel afetinin yaralı sarılıyor

AK Parti Karabük İl Başkanı Av. İsmail Altınöz sel afetinde zarar gören Yenice Şeker Kanyonu İstinat Duvarı, Yenice İncebacaklar Köprüsü, Yenice Güney-Tır Köprüsü ve Safranbolu Değirmencik Köyü Köprüsü yapımı işinin Karabük İl Özel İdaresi tarafından önümüzdeki hafta ihaleye çıkacağını duyurdu. AK Parti Karabük İl Başkanı Av. İsmail Altınöz sel afetinin yol açtığı yıkımı ortadan kaldırmak, yaraları sarmak için gereken tüm adımların atılmaya devam edildiğini ifade ederek şu açıklamalarda bulundu:

“5 ay önce Karabük’ümüzde aşırı yağışlar nedeniyle yaşadığımız sel afetinin ilk anından itibaren yaralı sararak, izlerini süratle silerek devletimizin tüm imkanlarını seferber ettik. Sel afetinde zarar gören proje hazırlıkları tamamlanan Yenice Şeker Kanyonu İstinat Duvarı, Yenice İncebacaklar Köprüsü, Yenice Güney-Tır Köprüsü ve Safranbolu Değirmencik Köyü Köprüsü yapımı işi ilgili bakanlıklarımızdan gelen ödenek ve desteklerle Karabük İl Özel İdaremiz tarafından ihaleye çıkıyor. Her kaybı telafi edecek güç, imkân ve kararlılığa sahibiz. AK Parti olarak sel afetinin yaşandığı ilk andan itibaren milletimin yanında olduk. Yaralı sarmak, izlerini silmek için ilgili bakanlık ve kurumlarımızla yakından takip ederek çalışmalarımızı sürdürdük. AK Parti hükümetleri olarak her kaybı telafi edecek güç, imkân ve kararlılığa sahibiz. Milletimiz için çalışmayı sürdüreceğiz. Ben Sayın Genel Başkanımız Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a, İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu’ya, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanımız Derya Yanık’a, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Murat Kurum’a ve İl Özel İdaresi ile emek veren ilgili tüm kurumlarımıza, tüm çalışanlarımıza teşekkür ediyorum.”

Safranbolu Değirmencik Köyü Köprüsü 21 Ekim 2022 saat 10:30’da, Yenice Güney-Tır Köprüsü 21 Ekim 2022 Saat 11’de, Yenice İncebacaklar Köprüsü 21 Ekim 2022 Saat 11:30’da ve Yenice Şeker Kanyonu İstinat Duvarı yapımı işi 24 Ekim 2022 Pazartesi günü Karabük İl Özel İdaresi Destek Hizmetler Müdürlüğü tarafından ihale edilecek.