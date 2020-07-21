Karabük’te polislere rütbe takıldı
KARABÜK İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ İLE POLİS MESLEK EĞİTİM MERKEZİ'NDE (POMEM) GÖREVLİ PERSONEL İÇİN RÜTBE TERFİ TÖRENİ DÜZENLENDİ.
Karabük İl Emniyet Müdürlüğü ile Polis Meslek Eğitim Merkezi’nde (POMEM) görevli personel için Rütbe Terfi töreni düzenlendi.
Karabük Polisevi’nde düzenlenen törene, Karabük Valisi Fuat Gürel, Karabük İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ, Zekeriya Çoban, müdür yardımları, şube müdürleri ile rütbe alacak personel katıldı.
Törende konuşan İl Müdürü Sırrı Tuğ, Türk Polis Teşkilatı’nın 175 yıldır hakka ve halka hizmet eden, mazisi şan, şeref ve kahramanlıklarla dolu olduğunu söyledi.
Rütbe ve terfi alan personeli tebrik eden Tuğ, "Bu vesile ile canlarını seve seve feda edip şehadete ulaşan tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet, gazilerimize şükran ve minnetlerimi ifade ediyorum. Görevimiz Karabük Emniyet Müdürlüğü olarak hem merkezimizde hem de ilçelerimizde huzur ve güvenliğin sağlanması, asayişin temini, bize yasalarla verilen görevlerin ifasıdır. Bu güzel günde özellikle terfi eden meslektaşlarıma, terfilerinin kendilerine, ailelerine, teşkilatımıza ve milletimize hayırlar getirmesini diliyorum" dedi.
Konuşmanın ardından Vali Gürel, İl Müdürü Tuğ ile POMEM Müdürü Çoban tarafından rütbeler takıldı.
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