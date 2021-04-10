Karabük’te Polis Teşkilatı’nın 176. yılı kutlandı

Karabük’te Türk Polis Teşkilatının 176. kuruluş yıl dönümü nedeniyle çelenk sunum töreni gerçekleştirildi.

Kent Meydanı’nda düzenlenen tören Atatürk Anıtı’na İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ ve Karabük Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürü Zekeriya Çoban’ın çelenk sunumu ile başladı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından konuşan İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ, “Polis teşkilatı Türkiye’nin dört bir yanında huzur ve güven ortamının sağlanması için 176 yıldır var gücüyle çalışıyor” dedi.

Tuğ, polis teşkilatının hedefinin her türlü bilgi ve teknolojiden yararlanarak proaktif polislik anlayışıyla profesyonel bir güvenlik hizmeti sunmak olduğunu söyledi.

Konuşmanın ardından okunan şiir ve kompozisyon ile birlikte tören sona erdi.