banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Komedyen Atalay Demirci'nin cezası istinaftan geçti
Komedyen Atalay Demirci'nin cezası istinaftan geçti
Avukatlar ikiye bölündü: Vasilik sona ermeli mi, ermemeli mi?
Avukatlar ikiye bölündü: Vasilik sona ermeli mi, ermemeli mi?
Dolar, Euro, altın ve gümüş zirvede yatay seyirde
Dolar, Euro, altın ve gümüş zirvede yatay seyirde
Bu belgeniz yoksa 30 Haziran'dan sonra trafiğe çıkmayın
Bu belgeniz yoksa 30 Haziran'dan sonra trafiğe çıkmayın

Karabük’te otluk alanda çıkan yangın büyümeden söndürüldü

Karabük’te otluk alanda çıkan yangın ormanlık alana sıçramadan itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

KARABÜK 29.06.2021, 16:35
Karabük’te otluk alanda çıkan yangın büyümeden söndürüldü

Karabük’te otluk alanda çıkan yangın ormanlık alana sıçramadan itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Olay Öğlebeli Sanayii Caddesi yolu üzerinde meydana geldi. Yol kenarında bulunan otluk alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanların yükseldiğini fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipleri kısa sürede müdahalesi ile yangın ormanlık alana sıçramadan söndürülerek kontrol altına alındı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı
banner486
Yorumlar (0)
31°
açık
banner493