Karabük’te ormanlık alandaki yangın büyümeden söndürüldü

Karabük’te ormanlık alanda çıkan örtü yangınında yaklaşık 250 metrekarelik alan zarar gördü.

Edinilen bilgiye göre, merkeze bağlı Düzçam köyü yakınlarındaki ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle örtü yangını çıktı. Dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine Karabük Orman İşletme Müdürlüğüne ait 2 arazöz ve 1 su tankeri sevk edildi. Ekiplerin kısa sürede müdahalesiyle yangın söndürülerek kontrol altına alınırken yaklaşık 250 metrekarelik alan zarar gördü.