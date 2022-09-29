Karabük’te “Önce Yaya Uygulaması” farkındalık etkinliği düzenlendi

Karabük’te "Yayalara öncelik duruşu, hayata saygı duruşu" sloganıyla başlatılan kampanya çerçevesinde öğrencilerle birlikte kırmızıya boyanan yaya geçidi ile yayanın trafikteki önceliğine dikkat çekildi.

İçişleri Bakanlığınca trafikte yaya önceliğine dikkat çekmek ve sürücü duyarlılığını artırmak amacıyla "Yayalara öncelik duruşu, hayata saygı duruşu" sloganıyla Karabük’te etkinlik düzenlendi. Yenişehir Okullar Bölgesinde düzenlenen ve saygı duruşu ile başlayan etkinlikte Vali Fuat Gürel ve protokol üyeleri öğrencilerle birlikte yaya geçidini kırmızıya boyadı.

Vali Fuat Gürel, İl Jandarma Komutanı Kd. Albay Garip Gümüş, İl Emniyet Müdürü Kadir Yırtar ve kurum müdürlerinin katıldığı etkinlikte öğrencilere kırmızı düdük ve boyama kitabı dağıtıldı.

Vali Gürel etkinlik sonunda yaptığı konuşmada, yaya geçidine dikkat çekmek, bilinç oluşturmak amacıyla kentte etkinlik planlandığını belirterek, “Çocuklarımızın yaya geçitlerini kullanmalarını noktasında uygulamalı eğitimler vermiş oldu. Burada kurallara uyması gereken çocuklarımızla beraber trafikte olan vatandaşlarımızın da yayanın önceliği olduğuna dair bilincin oluşturulması önemli” dedi.

Gürel, sürücülere yaya geçitlerinde yavaşlamaları noktasında uyarılarda bulundu.