Karabük’te öğrenci servis şoförleri kontak kapattı

Karabük’ün Yenice ilçesinde artan yakıt fiyatları nedeniyle kazançları azalan bir grup servis şoförü, duruma tepki göstermek amacıyla kontak kapattı.

Yenice ilçesinde öğrenci taşıyan servislerin şoförleri bu kez bir eylem için pazar alanının içerisinde bir araya geldi. Hizmet veren okul servislerinin sürücüleri, artan yakıt fiyatları nedeniyle zor günler geçirirken zam farklarının verilmesini istediler. Mağdur olduklarını dile getiren servis sahipleri kontak kapatarak, duruma tepki gösterdiler.