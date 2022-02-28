Karabük’te Ocak ayında ihracat azaldı ithalat arttı

Karabük’te, 2022 yılının ocak ayında ihracat geçen yılın aynı ayına göre yüzde 28,5 azalarak 25,1 milyon dolar oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Türkiye’de Genel Ticaret Sistemine göre ihracat 2022 yılı Ocak ayında 2021 yılının aynı ayına göre yüzde 17,2 artarak 17,6 milyar dolar, ithalat yüzde 54,2 artarak 27,8 milyar dolar oldu.

Karabük’te Genel Ticaret Sistemine göre, ihracat 2022 yılı ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde yüzde 28,5 azalarak 25,1 milyon dolar, ithalat yüzde 18,1 artarak 120,3 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Zonguldak’ta Genel Ticaret Sistemine göre ihracat 2022 yılı Ocak ayında 2021 yılının aynı ayına göre yüzde 2,3 artarak 25,1 milyon dolar, ithalat yüzde 49,4 artarak 196,8 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Bartın’da ise Genel Ticaret Sistemine göre ihracat 2022 yılı Ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 33,6 azalarak 1,9 milyon dolar, ithalat yüzde 18,2 artarak 0,3 milyon dolar olarak gerçekleşti.