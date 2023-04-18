Karabük’te Mart ayında 225 konut satıldı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), tarafından açıklanan konut satış istatistiklerine göre Karabük’te 2023 yılı Mart ayında 168’i ikinci el satış olmak üzere 225 konut satıldı.

TÜİK, Türkiye genelinde Mart ayında 72 bin 577’si ikinci el satış olmak üzere 105 bin 476 konut satıldığını açıkladı.

Karabük’te 2023 yılı Mart ayında 168’i ikinci el satış olmak üzere 225 konut satıldığının ifade edildiği açıklamada “Zonguldak’ta 2023 yılı Mart ayında 286’sı ikinci el satış olmak üzere 534 konut satıldı. Bartın’da 2023 yılı Mart ayında 95’i ikinci el satış olmak üzere 184 konut satıldı” denildi.