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Karabük’te mağaza açılışında korona tehlikesini yok saydılar

MAĞAZA AÇILIŞINDA KORONA TEHLİKESİNİ YOK SAYDILAR

KARABÜK 02.11.2020, 13:12
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Karabük’te mağaza açılışında korona tehlikesini yok saydılar

Karabük’te bir iş yerinin açılışına özel uyguladığı indirimi duyanlar korona virüsü aldırış etmeden yoğunluğa neden oldu. Korona virüs nedeni ile toplu alanlardan kaçınılması uyarısına dikkat edilmediği görüldü.

Ankara Caddesi’nde bulunan ev eşyası satışı yapmak üzere bir mağazanın açılışı gerçekleştirildi. Mağaza işletmecileri açılışa özel ürünlere indirim uyguladı. İndirimli ürünlerden faydalanmak isteyen vatandaşlar açılış saatinden önce dükkan önünde uzun kuyruk oluşturdu. Mağazanın kapılarını açmasıyla birlikte vatandaşlar adeta mağaza içerisine akın etti.

Açılış öncesi oluşan kuyruk ve açılışla birlikte mağazaya giren vatandaşların sosyal mesafe kuralının hiçe sayarak virüse adeta davetiye çıkardı.

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