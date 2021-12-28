Karabük’te kütüphanesiz okul kalmadı

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan "Kütüphanesiz Okul Kalmayacak" projesi kapsamında Karabük’te kütüphanesi olmayan 54 okul kütüphanelerine kavuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın himayelerinde hazırlanan "Kütüphanesiz Okul Kalmayacak" projesi kapsamında Karabük’teki bütün okullar kütüphane sahibi oldu. Karabük Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde 1 ay gibi kısa bir sürede hazırlanarak tüm okullara teslim edilen raf ve masalardan oluşan kütüphaneler için Şehit Mehmet Esen Ortaokulunda toplu açılış töreni düzenlendi.

Törene Vali Fuat Gürel’in yanı sıra İl Milli Eğitim Müdürü Nevzat Akbaş, okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Şehit Mehmet Esen Ortaokulu ile birlikte kütüphane açılışı yapılacak 53 okul ile kurulan çevrimiçi bağlantı ile görüşen Vali Fuat Gürel, kütüphanelerin okullara ve öğrencilere hayırlı olması temennisinde bulunarak, “Türkiye’de “Kütüphanesiz Okul Kalmayacak” projesi kapsamında çok önemli bir adım atıldı ve şükürler olsun ki bir ay kadar kısa bir süre içerisinde 54 okulumuza Milli Eğitim Bakanlığımızın kaynakları Mesleki Teknik Anadolu Lisesi yönetici öğretmen ve öğrencilerimizin üstün gayretleri İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz ve okul yöneticilerimizin koordinesinde şu anda 54 okulumuzun kütüphanelerini açıyoruz, ilimizde kütüphanesiz okulumuz kalmamış oldu. Ben başta Emine Erdoğan Hanımefendiye şükranlarımı sunuyorum, emeği geçen bütün arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.

Devlet ve millet olarak hem okumaya önem verdiklerini hem de çocukları geleceğe eğitimli bir şekilde taşınması için ellerinden gelen bütün gayretleri gösterdiklerini aktaran Gürel, “Kütüphanelerin oluşturulmasında emeği bulunan idarecilerimize, öğretmenlerimize ve öğrencilerimize teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Şehit Mehmet Esen Ortaokulu ile birlikte 53 okulda oluşturulan kütüphanelerin açılış kurdelesini öğrencilerle birlikte kesen Vali Fuat Gürel kütüphanede bulunan kitapları inceledi.

Gürel, inceleme yaptığı kütüphanede İl Milli Eğitim Müdürü Nevzat Akbaş ve öğrencilerle birlikte bir süre kitap okudu.