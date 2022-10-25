Karabük’te köylere 19 bin 200 metre asfalt serildi

Karabük İl Özel İdaresi tarafından 19 bin 200 metre asfalt serimi gerçekleştirildi.

Karabük İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri, 2022 yılı asfalt programı dahilinde merkez ilçede; ilçe sınırı Polis Meslek Yüksek Okulu, Düzçam köyü, Güneşli köyü, Kahyalar köyü, Şenler köyü, Pirinçlik köyü ve Davutlar Sofuoğlu Mahallesi’nde çalışmalarını tamamlayarak toplamda 19 bin 200 metre asfaltı sorumluluk sahasında ki köy yollarına serdi.

Karabük Valisi Fuat Gürel, ekiplerin sezon başında belirlenen hedefler doğrultusunda çalışmalarına devam ettiğini söyledi. Vali Gürel, "Karabük İl Özel İdaresi olarak ilimizde çok yönlü çalışmalarımız var. En önemli işlerimizden birisi de sorumluluk sahamızda olan köy yollarımıza asfalt serim işleri. Ekiplerimiz ağustos ayında başladığı asfalt çalışmasına iki koldan devam ediyor. Karabük merkez ilçe sınırı Polis Meslek Yüksek Okulu, Düzçam, Güneşli, Kahyalar, Şenler, Pirinçlik ve Davutlar köyü çalışmalarımızı tamamladık 19 Bin 200 metre asfalt serimi yaptık sene başında belirlediğimiz hedefler doğrultusunda özverili bir şekilde çalışıyoruz mesai arkadaşlarımıza, emeği geçenlere bu anlamda teşekkür ediyorum. Her alan da çalışmalarımız sistemli ve koordineli bir şekilde devam edecek" diye konuştu.