Karabük’te kentsel dönüşüm evleri için kura çekimi yapıldı

Karabük’te 11 yıldır yürütülen Adatepe Mahallesi Kentsel Dönüşüm projesi bünyesinde 200 konut için kura çekimi yapıldı.

Çebioğlu Grup tarafından yükleniciliği üstlenen Adatepe Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi çerçevesinde düzenlenen hak sahiplerinin kura çekimi yapıldı. Karabük Belediyesi Nikah ve Konferans Salonu’nda noter huzurunda gerçekleşen kura çekiminde mahalle sakinleri yeni evlerine kavuşma heyecanı yaşarken 200 konut yeni sahiplerini buldu.

Çebioğlu Grup Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Çebi, 11 yıldır Adatepe Mahallesi’nin Kentsel Dönüşüm Projesini yürüttüklerini belirterek 350 dönümlük alanda 2 bin civarında konutun yer alacağını söyledi.

İmar durumundan ve bazılarının yerini devretmemesinden dolayı gecikmenin yaşandığını ifade eden Çebi, “Şimdi bütün ailelerle anlaşıldı. İmarımız belediyemiz tarafından çok güzel bir şekilde yüksek kat olarak onaylandı. Şu anda 200 dairelik mal sahiplerinin kuralarını çekiyoruz” dedi.

Çebi, yaklaşık 7-8 ay sonra 200 daireyi teslim edeceklerini aktararak, vatandaşların tapularını alıp dairelerine sahip olacakları için mutlu olduklarını kaydetti.