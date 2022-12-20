Karabük’te Kasım ayında 242 konut satışı yapıldı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), tarafından açıklanan konut satış istatistiklerine göre Karabük’te Kasım ayında 242 konut satıldı.

TÜİK, Kasım ayı konut satış istatistiklerini açıkladı. Verilere göre, Karabük’te Kasım ayında 242 konut satılırken bunlardan 51’i ilk satış, 191’i ise ikinci el satışı olarak gerçekleştirildi.

Bir önceki yılın aynı döneminde ise Karabük’te 72’si ilk satış, 363’ü ise ikinci el satış olmak üzere toplam 435 konut satışı yapılmıştı.