Karabük’te jeoloji mühendislerinin yaşadığı sorunlar ve doğal afetler ele alındı

TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası Başkanı Hüseyin Alan Karabük İl Temsilciliğini ziyaret ederek toplantı gerçekleştirdi.

Karabük İl Temsilcisi Ahmet Öztürk’ ün ev sahipliğinde yapılan toplantıda jeoloji mühendislerinin Karabük’te yaşadığı sorunlar ele alındı. Karabük ve çevresinde sıklıkla yaşanan heyelan, sel, taşkın gibi doğal afetlerin etkileri, sebepleri ve neler yapılabileceği hususunda bilgi alış verişinde de bulunulan toplantıda Karabük’ün sahip olduğu jeolojik kaynaklar görüşüldü.

Onur Kurulu Başkanı Dündar Çağlayan ve Onur Kurulu Üyesi Kazım Altaylı’nın da yer aldığı toplantıda Kuzey Anadolu Fay Zonu (KAFZ) en belirgin örneğinin görüldüğü ve dünya üzerinde sayılı örneklerden biri olan İsmetpaşa İstasyonu durağının korunmaya değer jeolojik yapı olarak gelecek nesillere aktarılması gerektiği, Eskipazar travertenlerinin restorasyonlarda kullanılmak üzere korunması gerektiği hususundaki girişimler hakkında fikir alışverişinde bulunuldu.