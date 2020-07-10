Karabük’te "İstihdama Açılan Kapı: Mesleki Eğitim Merkezi" projesi
KARABÜK'ÜN YENİCE İLÇESİNDE EĞİTİM VEREN YENİCE ÇOK PROGRAMLI ANADOLU LİSESİ TARAFINDAN HAZIRLANAN VE BATI KARADENİZ KALKINMA AJANSI (BAKKA) 2020 YILI SANAYİ VE ÇEVRE ALTYAPISI MALİ DESTEK PROGRAMI KAPSAMINDA KABUL EDİLEN "İSTİHDAMA AÇILAN KAPI: MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ" PROJESİ SÖZLEŞMESİ İMZALANDI.
Karabük’ün Yenice ilçesinde eğitim veren Yenice Çok Programlı Anadolu Lisesi tarafından hazırlanan ve Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA) 2020 yılı Sanayi ve Çevre Altyapısı Mali Destek Programı kapsamında kabul edilen "İstihdama Açılan Kapı: Mesleki Eğitim Merkezi" projesi sözleşmesi imzalandı.
Sözleşme, BAKKA Genel Sekreteri Muhammed Ali Oflaz ve Yenice Çok Programlı Anadolu Lisesi Müdürü Mahir Emre Doğuş arasında imzalandı.
BAKKA’dan yapılan açıklamada, proje ile mesleki eğitimde yenilikçi yöntemleri uygulayarak bölgede bulunan dezavantajlı grupların mesleki eğitim ile sosyal, ekonomik hayata katılımlarını artırmak olduğu belirtildi. Açıklamada, "İşgücü piyasanın gereksinim duyduğu vasıflı elamanları yetiştirmek, Milli Eğitim Bakanlığı’nın, ’Güçlü Türkiye İçin Mesleki Eğitim’ felsefesini ve 2023 hedeflerini gerçekleştirmek için öğrencilerin, çırakların ve kursiyerlerin mesleki yeterliliğini artırarak, 10. Kalkınma Planı’nda belirtilen, nitelikli insan gücünün oluşturulması ve 11. Kalkınma Planı’nda belirtilen iş gücü piyasasında ara eleman değil ’aranan eleman’ olmalarına katkı sağlamak hedefleriyle öğrenci, çırak ve kursiyerlerin eğitilmesi, işe yerleştirilmesi ve istihdamı, eğitimden üretime mesleki ürünler sergisinin yapılması faaliyetlerinin yürütülmesi planlanmaktadır" denildi.
BAKKA tarafından toplam 1 milyon 604 bin 261,67 TL bütçeli proje için 1 milyon 202 bin 562,14 TL hibe desteği verilecek.
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