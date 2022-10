Karabük’te ‘İlkokullarda Spor Dalı Eğitimi’ protokolü uygulanmaya başladı

Karabük Milli Eğitim Müdürlüğü ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü arasında öğrencilerin herhangi bir spor dalında kendilerini geliştirmelerine yönelik hazırlanan ‘İlkokullarda Spor Dalı Eğitimi’ protokolü uygulanmaya başladı.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Coşkun Güven ve İl Milli Eğitim Müdürü Nevzat Akbaş protokolün kentte hayata geçirilmesi noktasında karşılıklı bilgi alışverişinde bulundular.

İl Milli Eğitim Müdürü Nevzat Akbaş, protokol ile ilgili yaptığı değerlendirmede, "İki bakanlık arasında imzalanan protokol çerçevesinde öğrencilerimizin her konuda olduğu gibi sporda da hizmete erişebilirliği çok önemli. Bu konuda beden eğitimi derslerimiz dışında da öğrencilerimizin okul sporlarına teşvik edilmesini daha da güçlendireceğiz ve bir dinamizm kazandıracağız. Öğrencilerimiz ilkokulu tamamlayana kadar her hangi bir spor dalında geliştirmeleri, ortaokul ve lise dönemlerinde ise kendilerini gerçekleştirmeleri en büyük hedeflerimiz arasında yer almaktadır” dedi.

Akbaş, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü işbirliğinde okul sporlarında ulusal ve uluslararası sportif yarışmalarda önemli dereceler almaya devam edeceklerini söyledi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Coşkun Güven ise sportif anlamda öğrencilere ve öğretmenlere her türlü desteğin verileceğini, spor alanlarının ve materyallerinin her daim hizmete açık olacağını belirterek, protokolün her iki kuruma da hayırlı olması temennisinde bulundu.