Karabük’te ilk hac kafilesi uğurlandı

Karabük’te pandemi nedeniyle iki yıl aradan sonra hac ibadeti için 69 kişilik ilk kafile hacca yolcu edildi.

Diyanet İşleri Başkanlığı organizasyonda düzenlenen 2022 hac dönemi ilk kafile uğurlama merasimine Vali Fuat Gürel, Milletvekili Niyazi Güneş, İl Müftü Vekili Mahmut Emin, hacı adayları ve yakınları katıldı.

Uğurlama programında kısa bir konuşma yapan Vali Gürel, "Allah yolculuklarınızı hayırlı etsin, güle güle gidin, güle güle gelin inşallah. Allah ibadetinizi kabul etsin” dedi. Kur’an-ı Kerim tilavetinin ve ilahileri okunduğu uğurlama programında İl Müftü Vekili Mahmut Emin tarafından yapılan duanın ardından hacı adayları kutsal topraklara yolcu edildi. Kafilenin en geç hacı adayı 11 yaşındaki Muhammed Çelikbilek’i tebrik eden Vali Gürel ve Milletvekili Güneş, güle güle gidip gelmesi ve haccının kabul olması temennisinde bulundular.

Kent Meydanında düzenlenen ve duygusal anların yaşandığı uğurlama programında hacı adayları yakınlarına veda ederken gözyaşlarını tutamadı.