Karabük’te ilk geleneksel mahalle iftarı Aydınlıkevler’de yapıldı

Karabük’te geleneksel hale gelen mahalle iftarlarında bu yılın ilk iftarı Aydınlıkevler’de düzenlendi.

Mahallelilerin kendi organizasyonu ile Aydınlıkevler Mahallesi Geleneksel Mahalle İftarı’nın 4.’sü gerçekleşirken iftara 1000’e yakın vatandaş katıldı.

Aydınlıkevler Mahallesi sakinlerinden Fahri Bostancı ve mahallenin önde gelenleri tarafından organize edilerek geleneksel hale getirdikleri mahalle iftarlarının 4.’sü Yıldız Caddesi üzerinde gerçekleştirildi.

Karabük’te bu yıl 4.sünü düzenledikleri geleneksel mahalle iftarı olduğunu belirten Bostancı, “Kalabalığı görüyorsunuz. Halk katılım gösterdi. Biz bu etkinliği ilimizden geldiğince devam ettireceğiz inşallah. Mahallemiz adına, birleşme ve kaynaşma adına devam ettirmek istiyoruz. Organizasyonda emeği geçen mahallemiz esnaflarından Balıkçılar, Kasaplar ve Pazarcılar Esnaf Odası Başkanı Cuma Kara’ya, Osman Gültepe’ye ve emeği geçen, katılan herkese teşekkür ederim” dedi.

Mahalle sakinlerinden olan Aydınlıkevler Gençlik ve Spor Kulübü Başkan Yardımcısı Erçin Öz ise organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür ederek, “Çok güzel bir etkinlik oldu. Geçtiğimiz yıla göre kalabalıktı. İnşallah seneye daha da kalabalık olur. Biz de kulüp olarak yöneticilerimiz ve oyuncularımızla beraber bu etkinlikte yer aldık. Daha güzel etkinliklerin de olacağına inanıyoruz.”

Bu yıl 4.sü düzenlenen Aydınlıkevler Mahallesi Geleneksel Mahalle İftarı’na AK Parti Karabük Milletvekili Niyazi Güneş, siyasi parti temsilcileri, oda başkanları ve mahalle sakinleri katıldı. İftarın ardından çocuklara pamuk şeker ikramı yapıldı.