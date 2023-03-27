Karabük’te ilk geleneksel mahalle iftarı Aydınlıkevler’de yapıldı

Karabük’te geleneksel hale gelen mahalle iftarlarında bu yılın ilk iftarı Aydınlıkevler’de düzenlendi.

Aydınlıkevler Mahallesi sakinlerinden Fahri Bostancı ve mahallenin önde gelenleri tarafından organize edilerek geleneksel hale getirilen mahalle iftarlarının 4.’sü, Yıldız Caddesi’nde gerçekleştirildi. İftara bine yakın vatandaş katıldı. Fahri Bostancı, “Kalabalığı görüyorsunuz. Halk katılım gösterdi. Biz bu etkinliği elimizden geldiğince devam ettireceğiz inşallah. Mahallemiz adına, birleşme ve kaynaşma adına devam ettirmek istiyoruz. Organizasyonda emeği geçen mahallemiz esnaflarından Balıkçılar, Kasaplar ve Pazarcılar Esnaf Odası Başkanı Cuma Kara’ya, Osman Gültepe’ye ve emeği geçen, katılan herkese teşekkür ederim” dedi.

Mahalle sakinlerinden olan Aydınlıkevler Gençlik ve Spor Kulübü Başkan Yardımcısı Erçin Öz ise organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür ederek, “Çok güzel bir etkinlik oldu. Geçtiğimiz yıla göre kalabalıktı. İnşallah seneye daha da kalabalık olur. Biz de kulüp olarak yöneticilerimiz ve oyuncularımızla beraber bu etkinlikte yer aldık. Daha güzel etkinliklerin de olacağına inanıyoruz” dedi.

Bu yıl 4.sü düzenlenen Aydınlıkevler Mahallesi Geleneksel Mahalle İftarı’na AK Parti Karabük Milletvekili Niyazi Güneş, siyasi parti temsilcileri, oda başkanları ve mahalle sakinleri katıldı. İftarın ardından çocuklara pamuk şeker ikramı yapıldı.