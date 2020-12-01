Karabük’te ilçelerde 4 Milyon 148 bin TL’lik 35 proje gerçekleştirildi

İl Genel Meclis Başkanı Hasan Yıldırım, 2020 yılını değerlendirerek kurum olarak yapılan çalışmalar hakkında bilgiler verdi.

Karabük’te İl Genel Meclisi Aralık ayı toplantısı, Meclis Başkanı Hasan Yıldırım başkanlığında yapıldı. İl Özel İdare Meclis Toplantı Salonu’nda yapılan toplantının açılış konuşmasını yapan Hasan Yıldırım, Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü tarafından toplam maliyeti 4 milyon 148 bin lira olan 35 projeyi ilçelerde gerçekleştirildiğini söyledi.

2020 yılının İl Özel İdaresi açısından hedeflerin aşıldığı bir yıl olduğunu söyleyen Yıldırım, “İl genelinde 140 bin 570 ton asfalt üretimi ile 110 kilometre sıcak asfaltı köy yollarımıza serdik. Konkasörlerimiz ile 1 yılda 212 bin 650 ton sarı malzeme üretimi gerçekleştirdik. Köy yollarımızı, trafik işaretleri ve yol çizgileri ile modern bir görünüme kavuşturduk. Önümüzdeki yılda aynı kalite ve modern yapıda çalışmalarımız devam edecek. Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü olarak toplam maliyeti 4 milyon 148 bin lira olan 35 projeyi ilçelerimizde gerçekleştirdik. Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü olarak da ilimiz genelinde güzel işler gerçekleştirildi. Eğitim, sağlık, emniyet, kültür gibi birçok alanda hizmet binaları Karabük’e kazandırıldı. Şu anda da Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü olarak devam eden işlerimizin sayısı 38 olup hali hazırda işlerimiz devam etmektedir” dedi.

Keltepe Kayak Merkezi’nin bu sene yol, otopark ve pistler ile epey yoluna girdiğini belirten Yıldırım, “Keltepe Kayak Merkezi’mizin yolunun hem geçen seneden eksik kalan istinat duvarlarının yeni yapılmış olduğu iki kilometrelik bölümünün asfaltı ile Karaağaç Köyü’müzden Keltepe Kayak Merkezi’ne kadar olan bölümün asfaltı ve ayrıca kayak merkezinin olduğu bölümde otopark alanlarının asfaltı tamamlanmıştır. Pistlerin yapım ve düzenlenmesi ile otobüs park alanı düzenlenmesi iş makinelerimiz ile yapılmıştır. İlimize, ilçelerimize ve halkımıza hayırlı olmasını diliyorum” şeklinde konuştu.

Yıldırım, ayrıca hizmetlerinin yapılması ve geliştirilmesi konularında kendilerine her zaman destek olan tüm Milletvekillerinden valilere kadar herkese teşekkür ederek, "Devletimiz güçlü oldukça bu hizmetler de daha güçlü bir şekilde yapılacaktır. Devlet Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında tüm Bakanlarımıza ve hükümetlerimize de İl Genel Meclisimiz ve Milletimiz adına teşekkür ediyor, önümüzdeki yıllarda da daha güzel imkânlarla Karabüklü hemşerilerimize hizmet edebilmeyi Cenabı Allah’tan niyaz ediyorum.” ifadelerine yer verdi.