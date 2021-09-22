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Karabük’te iki otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Karabük’te iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

KARABÜK 22.09.2021, 18:10
Karabük’te iki otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Karabük’te iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Karabük-Safranbolu karayolu Şehit Ateşe Reşat Bulvarı’nda meydana geldi. B.G. (44) sevk ve idaresindeki 78 AAK 249 plakalı Renault marka otomobil Karabük istikametine seyir halindeyken aynı istikamette önünde seyreden sürücü Ü.H.Y. (42) idaresindeki 34 BDK 640 plakalı Ford marka otomobile çarptı. Kazada yolcu olarak bulunan M.G.(46) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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