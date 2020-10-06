Karabük’te hedef Teknokent ile demir çelik sektörünü birleştirmek

Karabük Üniversitesi (KBÜ) Teknoloji Geliştirme Bölgesi (Teknokent) Genel Kurulu Bilgilendirme Toplantısı yapıldı.

KBÜ Uygulama Konukevi’nde yapılan toplantıya, Karabük Valisi Fuat Gürel, AK Parti Karabük milletvekilleri Cumhur Ünal ve Niyazi Güneş, Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, KBÜ Rektörü Prof. Dr. Refik Polat, KBÜ Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Mustafa Yaşar ve Prof. Dr. İzzet Açar, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Uzun, Karabük Ticaret Sanayi Odası Başkanı Mehmet Mescier, KARDEMİR Genel Müdürü Necdet Utkanlar ve Teknokent ortakları ve sanayi temsilcileri katıldı. Karabük Valisi Fuat Gürel, Türkiye’de 85 Teknokent’in olduğunu belirterek, "Üniversitemizin ve dolayısıyla şehrimizin gelişimi için, Teknokent’in sunduğu imkanlardan faydalanmak gerektiğini düşünüyorum. Demir çeliğin merkezi olan kentimizde ürün çeşitliliği ile ürün kalitesinde ufkumuzu açacak yeni projeler yapılarak pazarda yer alınması gerekir. Bu anlamda ilimizin de kabuğunu kırması lazım. Sektörde birtakım endişeler var; ’Filyos Projesi piyasada nasıl bir gelişim sağlayacak? Buradaki firmalar acaba oraya mı kayacak?’ gibi. Ancak, biz mevcut kaliteli ürünlerin yanına yenilerini ekleyebilir, çeşitliliği artırabilirsek fırsatları değerlendirebiliriz. Bunun için teknoparkların yatırımcılara sunduğu imkanlardan faydalanmak gerekir. Üniversitemizde yetişen gençlerimize istihdam imkanı sağlanırsa firmalarımıza katma değeri olacaktır. Teknokent’te demir çelik sektörüne yer verebilirsek Türkiye’de örnek bir proje olur" dedi.

KBÜ Rektörü Polat da Karabük Üniversitesini dünyada bir marka haline getirmeye çalıştıklarını belirtti.

İki yıldır Times Higher Education sıralamalarında ilk bin listesinde olduklarını aktaran Polat, şunları kaydetti:

"Bundan sonra da bu yerimizi korumak istiyoruz. Bunun için üniversite sanayi işbirliğine çok ihtiyacımız var. Çünkü, bu sıralamalar yapılırken ilk sorulan sorulardan birisi sanayi gelirleridir. Teknokent bu açıdan bizim için çok önemli. Maalesef göreve geldiğimden beri Teknokent’in önemini sıklıkla dile getiriyorum. Ancak, koşmaya başlayamadığımız emeklediğimiz belki yavaş yavaş yürümeye başladığımız bir konu bu. Bir an önce hızlanmamız lazım. Davetimiz üzerine buraya geldiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Teknokent konusunda desteğe ihtiyacımız var. Firma konusunda sıkıntımız yok. Ankara, İstanbul’dan bir çok firma Teknokent’ten yer istiyor. Ancak, biz öncelikle Karabüklü firmalara, Karabük’ün iş adamlarına yer vermek istiyoruz. Organize Sanayi Bölgesinde yeni bir yer tahsisi yapılarak burada daha fazla firmaya yer verebiliriz. Hayallerimizi geniş tutuyoruz. Karabük ve Karabük Üniversitesi ismi her yerde anılsın istiyoruz."

Açılış konuşmalarının ardından Teknoloji Geliştirme Bölgesi Genel Müdür Prof. Dr. Oğuz Fındık üniversite-sanayi iş birliğinin güçlendirilmesi ve katma değeri yüksek ürünlere yönelik AR-GE çalışmalarının yapılabilmesine imkan sağlayacak Teknokent’in girişimcilere sağlayacağı faydalar hakkında bilgi verdi. Prof. Dr. Oğuz Fındık, gerçekleştirilmiş olduğu sunumda Teknokent’in son durumu, kapasitesi, şirket ortakları ve hedefleri gibi çeşitli konulara değindi.