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Karabük’te Hadrianoupolis Kazısı Başkanlığı kuruldu

AK Parti Karabük milletvekilleri Cumhur Ünal ve Niyazi Güneş, Hadrianoupolis Kazı Başkanlığı kararının onaylandığını ve Karabük’e kazandırıldığını bildirdi.

KARABÜK 14.06.2021, 17:21
Karabük’te Hadrianoupolis Kazısı Başkanlığı kuruldu

AK Parti Karabük milletvekilleri Cumhur Ünal ve Niyazi Güneş, Hadrianoupolis Kazı Başkanlığı kararının onaylandığını ve Karabük’e kazandırıldığını bildirdi.

Geç Kalkolitik, Roma ve Erken Bizans dönemlerinde yerleşim yeri olarak kullanıldığı tahmin edilen Hadrianapolis antik kentindeki kazı çalışmaları artık Karabük Üniversitesi bünyesinde gerçekleştirilecek.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan AK Parti Karabük milletvekilleri Cumhur Ünal ve Niyaz Güneş, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın 3 Haziran 2021 tarihli imzalı kararnamesi ve tensipleriyle Karabük Üniversitemiz bünyesinde yürütülmek üzere Hadrianoupolis Kazısı Başkanlığı kuruluş kararı onaylanmış ve ilimize kazandırılmıştır. Bilindiği üzere Hadrianoupolis kazısı bu atamadan önce Kastamonu Müzesi Müdürlüğü tarafından yönetilmekteydi. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın izniyle ve bu atamayla beraber kazı başkanlığı Karabük Üniversitesimiz bünyesinde olmak üzere ilimize kazandırılmıştır. Ayrıca Karabük Üniversitemizde öğrenim gören öğrencilerimiz Hadrianoupolis Kazısı’nda staj yapabilecek ve mesleki hayatlarına böylece önemli bir deneyim kazanacaklardır” ifadelerine yer verdiler.

Ayrıca açıklamada, kararname ile birlikte Hadrianoupolis Antik Kenti Kazı Başkanlığı’na Karabük Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölüm Başkanı Doç. Dr. Ersin Çelikbaş’ın getirildiği bildirildi.
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