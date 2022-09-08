Karabük’te GSB yurtlarına yerleştirme rekoru

Karabük’te Gençlik ve Spor Bakanlığı’na ait 9 yurda başvuru yapan öğrencilerin tamamının yerleştirildiği bildirildi.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, yurtlarda kalmak için başvuran tüm öğrencilerin yerleştirildiği ve yüzde 100 kapasite ile rekor kırıldığı ifade edildi.

Kentte bulunan Gençlik ve Spor Bakanlığına ait 9 yurdun toplamda 11 bin 630 kapasitesiyle hizmet vereceğinin aktarıldığı açıklamada, “Öğrenciler 9 Eylül 2022 saat 23:00’a kadar yurtlara başvuru yapabilirler. Yurt başvuruları ilerleyen tarihlerde ek yerleştirmeler ile devam edecek” denildi.