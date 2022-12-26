Karabük’te GAMER toplantısı gerçekleştirildi

Karabük’te, İl Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi (GAMER) İzleme, Değerlendirme ve Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı.

Karabük Valisi Fuat Gürel başkanlığında İl Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi’nde düzenlenen toplantıda, İl Sosyal Etüt ve Proje Müdürü Emre Erakçaoğlu tarafından GAMER’in 2022 yılı faaliyetine ilişkin bilgilendirme sunumunun yapıldı. 2022 yılında meydana gelen olayların değerlendirildiği toplantı, 2023 yılı için yapılacak çalışmaların planlaması, GAMER işlemleri ile ilgili kurumlar arasında koordinasyon gerektiren hususların görüşülmesi ve katılımcıların görüş ve önerilerinin alınması ile sona erdi.