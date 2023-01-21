Karabük’te DSİ yatırımları masa yatırıldı

Karabük’te, Devlet Su İşleri 23. Bölge Müdürlüğü tarafından 2002-2022 yılları arasında Karabük’te yapılan yatırımlar değerlendirildi.

Karabük Valisi Fuat Gürel, AK Parti Karabük milletvekilleri Cumhur Ünal ve Niyazi Güneş, Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili’nin katılımıyla düzenlenen bilgilendirme toplantısında, DSİ 23. Bölge Müdürü Yasin Devrim, 2002-2022 yılları arasında Karabük’te 2 milyar 641 milyon 409 bin 648 TL yatırım yapıldığını belirtti. Devrim, 4 adet içme suyu projesi, 2 adet baraj, 1 adet gölet, 1 adet yeraltı depolaması, 2 adet sulama tesisi, 49 adet taşkın Koruma tesisi ve 4 adet HES tesisi olmak üzere Karabük’te 63 adet tesisin hizmete alındığını söyledi. Yıllık 40,36 milyon metreküp içme ve kullanma suyu temin edilerek 204 bin 801 kişiye içme ve kullanma suyu sağlandığını ifade eden Devrim, toplamda 7 bin 520 dekar arazinin sulamaya açıldığını ve yıllık 12 milyon 280 TL zirai gelir artışı sağlandığını söyledi. 67 yerleşim yeri ve 3 bin 254 dekar arazinin taşkından korunduğunu söyleyen Devrim, yıllık 0,3 milyar kWh hidroelektrik enerji üretiminin sağlandığını sözlerine ekledi.

Devam eden yatırımlardan da bahseden Bölge Müdürü Devrim, Aldeğirmen Barajı, Araç Çayı Islah 1. Kısım, Karabük Merkez Hanköy Regülatörü ve Sulaması İkmali, Haslı Göleti ve Sulaması, Ova Göleti ve Sulaması, Eskipazar İlçe Merkezi 2. Kısım, Eskipazar Sofular Köyü Merkez ve Dere Mahalleleri 1. Kısım, Cemaller Köyü Soğanlı Çayı Tahkimatı, Yenice İncedere Islahı ve Karabük Bulduk Regülatörü Sulaması çalışmalarının devam ettiğini ve kısa sürede tamamlanacağını ifade etti.