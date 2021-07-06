Karabük’te damızlık ana arı ve ana arı çiftleştirme kovanları dağıtıldı

Karabük İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından arı ırkını geliştirmek ve daha yüksek verim alabilmek amacıyla hazırlanan "Arıcılığın Geliştirilmesi" Projesi kapsamında 200 adet damızlık ana arı ve 350 adet çiftleştirme kovanı düzenlenen törenle yetiştiricilere teslim edildi.

Törene; Karabük Valisi Fuat Gürel, AK Parti Karabük milletvekilleri Cumhur Ünal ve Niyazi Güneş, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Bahtiyar Yılmaz, İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ, kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve çiftçiler katıldı.

İl Tarım ve Orman Müdürü Çetin Ayvalık’ın yaptığı açılış konuşmasının ardından kürsüye gelen Karabük milletvekillerimiz Ünal ve Güneş, damızlık ana arı ve çiftleştirme kovanlarının Karabük’e ve yetiştiricilere hayırlı olması temennisinde bulundu.

Vali Gürel de geçen hafta Eskipazar ilçesine bağlı Arslanlar köyünde hayvancılık sektöründe hayvanların yıkanması, parazitlerin arınması için bir makine teslim ettiklerini, şimdi de ana arıları ve kovanları teslim ettiklerini belirtti.

Devletin ülke genelinde üretime ve yatırıma destek verdiğini aktaran Gürel, "Bu sadece tarım alanında değil sağlıkta, eğitimde, DSİ ve Karayollarında ve diğer sektörlerde. Ülkemiz her geçen gün ilerliyor, yatırımlarını artırıyor. Vatandaşlarımızın ihtiyaçları tespit edilip bununla alakalı yatırımları ve kaynak planlamaları yapılmakta. Pandemi sürecinden geçmiş olmamıza rağmen bir taraftan üretimi destekleyip yatırımları desteklemek adına ülkemiz elinden ne geliyorsa imkanlar ölçüsünde halkımıza yardım etmeye, yatırım yapmaya devam ediyor. Milletvekillerimiz ilimizle alakalı yatırımları takip etmek adına sürekli Bakanlıklarımızı ziyaret ediyorlar, bende bazen eşlik ediyorum, şunu özellikle ifade edebilirim son iki yılda aslında geçmiş birkaç yıla bakıldığında daha fazla yatırım aldığımızı ifade edebilirim. Tabi bu yatırımlar kendiliğinden olmuyor, önce projelerin hazırlanması gerekiyor, kurumlarımız önce ihtiyaçları belirleyip bu ihtiyaçların projelendirilerek ödeneklerin bakanlıklardan talep edilmesini sağlaması gerekiyor" dedi.

Batı Karadeniz Bölgesi’nin ormancılık açısından oldukça büyük öneme sahip olduğunu aktaran Gürel, şunları kaydetti:

"Bitki çeşitliliği açısından büyük bir zenginliğe sahip, bu bölgenin çok daha fazla bal üretimine sahip olması gerekir, daha fazla üreticinin olması gerektiğini düşünüyorum. Bu manada yeter ki çiftçilerimiz, üreticilerimiz talep etsinler, bunların karşılığı var, gayretli bir şekilde projelerinizi takip ettiğinizde mutlak suretle size bir dönüşü olacağını biliyoruz, geçmiş deneyimlerimiz bunu gösteriyor. İnşallah vatandaşlarımızın hayvancılıkla ilgili tarımla ilgili talepleri olduğu zaman Tarım ve Orman Müdürlüğümüzce projelendirildiğinde tabi desteklerin türleri var, hibeler var, belli bir kısmının vatandaşımız tarafından karşılanan destekler var. Vatandaşlarımızla birlikte bu projeleri hayata geçirebiliyoruz, yeter ki vatandaşlarımız üretmek istesinler, sahaya insinler. Köylerimizin nüfusunda bir azalma oluşmuştu ama pandemi süresince köylerimizin nüfusunda bir çoğalma, artış var, bunu devam ettirelim, köylerimizi boşaltmayalım. İlimizde 54 bin emeklimiz var, aslında bu nüfusun belli bir kısmı köylerine dönüp burada üretime geçebilir, üretimden çekilmek, geriye düşmek insan fıtratına da uygun değil. Ülkemiz tarım açısından çok geniş imkanlara sahip, yeter ki üreticimiz bu manada emek sarf etsin."

Konuşmalarının ardından Vali Gürel, milletvekilleri Cumhur Ünal ve Niyazi Güneş tarafından damızlık ana arılar ve çiftleştirme kovanları yetiştiricilere teslim edildi.