Karabük’te covid-19 vakaları sıfırlandı

Karabük Valisi Fuat Gürel, Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yoğun bakım ve yataklı servislerde korona virüs hastası kalmadığını ve servislerin kapatıldığını açıkladı.

Karabük Valisi Fuat Gürel, sosyal medya hesabından yaptığı “Geçmiş olsun Karabük” başlığındaki açıklamasında,

“Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi yoğun bakım ve yataklı servislerimizde Covid-19 hastamızın kalmadığını, ilimizde vaka sayılarının çok düşük seviyelere çekildiğini mutlulukla paylaşmak istiyorum. Sancılı geçen bu iki yıl boyunca hassasiyetle davranan tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyor, bir kez daha herkese geçmiş olsun dileklerimizi iletiyorum. Sağlık çalışanlarımızın gece gündüz demeden en zor şartlarda kamu sağlığı için verdiği onurlu mücadele ve özenli çabaları için şükranlarımı sunuyorum.” İfadelerine yer verdi.