Karabük’te çocuklar ata binme heyecanı yaşıyor

Türkiye Jokey Kulübü tarafından çocuklarda at sevgisini geliştirmek amacıyla yürütülen ‘Pony Club Şehrimize Geliyor’ projesi çerçevesinde, Karabük’te iki gün boyunca düzenlenecek olan binicilik etkinliği başladı.

Kent Meydan’ında 8-12 yaş aralığındaki çocuklar için Karabük Belediyesinin katkılarıyla Türkiye Jokey Kulübünün düzenlediği binicilik etkinliğine, çocuklar aileleriyle birlikte katıldı.

Projeyle, Pony türü atlar yardımıyla binicilik antrenörleri eşliğinde, katılımcı çocuklara at ve hayvan sevgisi bilinci aşılanması amaçlandı. Kurulan stantta çocuklar hem resim yaparken hem de ata binmenin heyecanını yaşadılar.