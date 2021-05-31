Karabük’te Ceza İnfaz Kurumu Kütüphanesine ilk kitap bağışını Vali Gürel yaptı

Adalet Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı arasında imzalanan iş birliği protokolü gereğince Ceza İnfaz Kurumu Kütüphaneleri için Karabük’te kitap bağışı kampanyası başlatıldı.

Hükümlü ve tutukluların okuma alışkanlığı kazanmaları ve daha fazla kitaba erişim sağlayabilmeleri amacıyla Karabük Adliyesi önünde kitap bağış standı kuruldu. "Bir kitap bir umut" sloganı ile başlatılan kitap bağışı kampanyanın açılış törenine Karabük Valisi Fuat Gürel, Cumhuriyet Başsavcısı Koray Kesgin, KBÜ Rektörü Prof.Dr. Refik Polat, İl Jandarma Komutanı Albay Bahtiyar Yılmaz, İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ, kurum müdürleri katıldı.

"Bağış standı 2 hafta boyunca açık olacak"

Kampanya hakkında Vali Gürel’e bilgi veren Cumhuriyet Başsavcısı Koray Kesgin, “Stand iki hafta boyunca burada açık olacak. Bireysel veya kurumsal olarak gönderilecek kitaplar cezaevindeki mahkum arkadaşlarla buluşturulacak inşallah” diye konuştu.

Adalet Bakanlığı ile Kültür Turizm Bakanlığı arasında imzalanan protokol kapsamında, Ceza İnfaz Kurumu Kütüphaneleri için başlatılan kitap bağış kampanyasına, Karabük’te ilk bağışı Vali Gürel yaptı.

Diğer protokol üyelerinin bağışının ardından program sona erdi.