banner528

banner526

banner527

banner420

Son Dakika
Kırmızı et fiyatları ne kadar? Kdv indirimi kırmızı ete nasıl yansıdı?
Kırmızı et fiyatları ne kadar? Kdv indirimi kırmızı ete nasıl yansıdı?
Rusya Kırım'dan ayrılıyor
Rusya Kırım'dan ayrılıyor
Rusya'dan siber saldırı açıklaması!
Rusya'dan siber saldırı açıklaması!
Dört gün çalışma kararı onaylandı!
Dört gün çalışma kararı onaylandı!

Karabük’te bin 871 kişiye 23 milyon 668 bin 985 TL ödeme yapıldı

Çalışma ve İş Kurumu Karabük İl Müdür V. Mustafa Çalış, İşbaşı Eğitim Programına katılan bin 871 kişiye 23 milyon 668 bin 985 TL ödeme gerçekleştirdiklerini bildirdi.

KARABÜK 16.02.2022, 14:33
Karabük’te bin 871 kişiye 23 milyon 668 bin 985 TL ödeme yapıldı

Çalışma ve İş Kurumu Karabük İl Müdür V. Mustafa Çalış, İşbaşı Eğitim Programına katılan bin 871 kişiye 23 milyon 668 bin 985 TL ödeme gerçekleştirdiklerini bildirdi.

Karabük Valisi Fuat Gürel kurum denetimleri kapsamında Çalışma ve İş Kurumu Karabük İl Müdürlüğünü ziyaret ederek Mustafa Çalış’tan 2021 yılında yapılan çalışmalar ve 2022 yılı hedeflenen programlar hakkında bilgiler aldı.

Çalış, 2021 yılında pandemi olmasına karşın işverenlerden 6 bin 99 açık işgücü talebi alındığını buna karşın 3 bin 949 kişinin işe yerleştirildiğini, aktif kayıtlı işsiz sayısının 11 bin 422 olduğunu kaydetti.

İşverenlerin işyerinde personel yetiştirmesine dayalı 3 ve 6 ay süre ile finanse edilen İşbaşı Eğitim Programı kapsamında 649 programın açıldığını ifade eden Çalış, 969 erkek 902 kadın olmak üzere toplam bin 871 kişiye 23 milyon 668 bin 985 TL bütçe kullanıldığını bildirdi.

Çalış, 2020 ve 2021 yıllarının korona virüs salgınının işgücü piyasasına olumsuz etkilerini en aza indirebilmek için Kısa Çalışma Ödeneği ve Nakdi Ücret Desteği gibi Pasif İşgücü Piyasası Programlarının oldukça etkin kullanıldığı yıllar olduğunu belirterek, her iki ödemenin de işverenin bildirdiği çalışanların banka hesaplarına yatırıldığını kaydetti.

2021 yılı Ekim sonu itibariyle pandemi döneminde Karabük ilinde toplam 6 bin 510 kişiye kısa çalışma ödeneğinden 24 milyon 156 bin 785 TL, nakdi ücret desteğinden ise 5 bin 443 kişiye 14 milyon 147 bin 107 TL ödeme yapıldığını aktaran Çalış, 2021 yılı içerisinde aylık ortalama 575 kişinin işsizlik ödeneği almaya hak kazandığını ve 11 milyon 196 bin 803 TL toplam ödeme yapıldığını söyledi.

Yorumlar (0)
12°
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 25 60
2. Konyaspor 24 48
3. Adana Demirspor 25 41
4. Başakşehir 24 40
5. Alanyaspor 25 40
6. Fenerbahçe 25 40
7. Hatayspor 25 39
8. Beşiktaş 25 38
9. Gaziantep FK 24 35
10. Kayserispor 25 35
11. Sivasspor 25 34
12. Karagümrük 25 33
13. Galatasaray 25 29
14. Kasımpaşa 25 28
15. Antalyaspor 25 28
16. Göztepe 25 27
17. Giresunspor 25 26
18. Rizespor 25 23
19. Altay 25 22
20. Ö.K Yeni Malatya 24 16
Takımlar O P
1. Ankaragücü 23 48
2. Ümraniye 23 46
3. Erzurumspor 23 42
4. Eyüpspor 22 40
5. Bandırmaspor 23 39
6. İstanbulspor 22 39
7. Samsunspor 23 36
8. Adanaspor 23 33
9. Tuzlaspor 22 30
10. Gençlerbirliği 24 30
11. Manisa Futbol Kulübü 23 29
12. Boluspor 21 28
13. Keçiörengücü 23 28
14. Kocaelispor 23 27
15. Menemen Belediyespor 23 27
16. Bursaspor 23 24
17. Altınordu 23 22
18. Denizlispor 23 21
19. Balıkesirspor 22 11
Takımlar O P
1. M.City 25 63
2. Liverpool 24 54
3. Chelsea 24 47
4. M. United 25 43
5. West Ham United 25 41
6. Arsenal 22 39
7. Wolverhampton Wanderers 23 37
8. Tottenham 22 36
9. Brighton 24 33
10. Southampton 24 29
11. Leicester City 22 27
12. Aston Villa 23 27
13. Crystal Palace 24 26
14. Brentford 25 24
15. Leeds United 23 23
16. Everton 22 22
17. Newcastle 23 21
18. Norwich City 24 17
19. Watford 23 15
20. Burnley 21 14
Takımlar O P
1. Real Madrid 24 54
2. Sevilla 24 50
3. Real Betis 24 43
4. Barcelona 23 39
5. Atletico Madrid 23 39
6. Real Sociedad 23 38
7. Villarreal 24 36
8. Athletic Bilbao 24 34
9. Osasuna 24 32
10. Celta Vigo 24 31
11. Rayo Vallecano 23 31
12. Valencia 24 30
13. Espanyol 24 28
14. Elche 24 26
15. Mallorca 23 26
16. Getafe 24 25
17. Granada 24 24
18. Deportivo Alaves 24 20
19. Cadiz 24 19
20. Levante 23 11