Karabük’te bin 750 fidan toprakla buluşturuldu

Karabük’te ‘Yanan Ormanlar Küllerinden Doğuyor’ sloganıyla bin 750 fidan 24. ve 25. Dönem AK Parti Milletvekili Osman Kahveci adına oluşturulan hatıra ormanında toprakla buluşturuldu.

Orman İşletme Müdürlüğü tarafından Dünya Ormancılık Haftası ve Günü etkinlikleri kapsamında 2002 ile 2011 yılları arasında Orman Genel Müdürlüğü ile 24 ve 25. Dönem Karabük Milletvekilliği yapan Osman Kahveci adına oluşturulan hatıra ormanı açılışı yapıldı.

Programa Vali Fuat Gürel, 24 ve 25. Dönem Karabük Milletvekili Osman Kahveci, İl Jandarma Komutanı Albay Bahtiyar Yılmaz, kurum müdürleri, Orman Bölge Müdürü Faruk Bayraktaroğlu, Bölge Müdür Yardımcıları, Orman İşletme Müdürleri, Şefler ve Orman İşletme Müdürlüğü personeli katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan törende konuşan Osman Kahveci, Orman Genel Müdürlüğü tarafından kendi adını taşıyan böyle bir hatıra ormanın hazırlandığı için onur ve gurur duyduğunu ifade ederek, emeği geçen herkese teşekkür etti.

Konuşmanın ardından Vali Gürel ve beraberindeki protokol üyeleri tarafından kurdelesi kesilen ve 21 dekarlık alanda oluşturulan Osman Kahveci Hatıra Ormanı’nda bin 750 adet fidan toprakla buluşturuldu.