Karabük’te bayram öncesi gıda işletmeleri denetlendi

Karabük Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri Ramazan Bayramı öncesi tatlı ve şekerleme imalatı yapan işletmelerde denetim yaptı.

İl Tarım ve Orman Müdürü Çetin Ayvalık beraberindeki ekiple birlikte Ramazan Bayramı öncesi gıda üzerine faaliyet gösteren işletmeleri denetledi.

Denetimlerde iş yerlerinin hijyen durumları ve kullanılan malzemelerin kalitesi incelendi. Ürünler, muhafaza şartlarında bulunduğu dolapların ısı derecesine, hijyeninden üretim firmasına, barkodundan son kullanma tarihine kadar geniş yelpazede denetimden geçirildi.