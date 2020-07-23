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Karabük’te başhekim Yılmaz oldu
KARABÜK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİNİN YENİ BAŞHEKİMİ DOKTOR NİHAT YILMAZ OLDU.
KARABÜK 23.07.2020, 17:13
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Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesinin yeni başhekimi Dr Nihat Yılmaz oldu.
Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekim İsmail Haskul’un istifasının ardından bahşekimlik görevine Dr. Nihat Yılmaz atandı.
İl Sağlık Müdürü Ahmet Sarı ile başhekim görevine atanan Nihat Yılmaz arasında sözleşme imzalandı.
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