Karabük’te Avukatlar günü kutlandı

Karabük’te 5 Aralık Dünya Avukatlar günü törenle kutlandı.

5 Aralık Dünya Avukatlar Günü dolayısıyla Kent meydanında tören düzenlendi. Törene Karabük Baro Başkanı Av. Emrah Köklü, AK Parti Karabük İl Başkanı Av. İsmail Altınöz ve avukatlar katıldı.

Baro Başkanı Köklü’nün Atatürk anıtına çelenk sunmasının ardından saygı duruşu ve istiklal marşı okundu.

Törende konuşan Baro Başkanı Av. Köklü, mesleğin ve meslektaşların saymakla bitmeyecek sorunları olduğunu ancak çözüm konusunda ilerleme olmadığını söyledi.

Köklü, “ Tüm bu sorunları dile getirmenin çare olmadığı ise açık. Bugün karşınızda dertleri ortaya dökerek sızlanmak yerine biz avukatlar hak aramayı en iyi bilenler, çözümün yine içimizde bizde olduğu farkındalığı ile karşınızdayız. Bu nedenle biraz kendimizden bahsetmek istiyorum.

Yargının unsurlarından olan bağımsız savunmayı temsil eden avukatlar sadece hukuki sorun ve anlaşmazlıkların çözümlenmesini ve hukuk kurallarının uygulanmasını sağlamakla yükümlü değillerdir. Aynı zamanda seçkin bir role sahip avukatlar birey olarak kamu için ve kamu adına hakikati ifade etmek zorundadırlar. Yine barolar sadece avukatlık mesleğini geliştirmekle meslek mensuplarının yararlarını korumak ve gereksinimlerini karşılamakla mesleki düzeni, ahlakını, saygınlığını, insan haklarını savunmak ve korumakla görevli olmayıp toplumsal dönüşüme katkı yapmakla bu amaçla kurulu, rahat ve alışılmış olanı insanı ve toplumsal ilişkileri, becerileri sorgulamakla yüklü olan, olması gereken kuruluşlardır. Barolar ve avukatlar sadece bunları değil. Hakikati temsil etmek, bir güç odağının ya da başkaca bir otoritenin yönlendirmesine karşı gelmek, toplumsal dönüşüme öncülük edebilmek için yeni kelimeler ve sözler söylemek durumundadır. Biz avukatlar yaptığımız işlerde insan gözüyle görülebilecek eserler vermiyoruz. Binalarda dikmiyoruz, köprüler kurmuyoruz belki ama sorunları çözüyor, hataları düzeltiyoruz. İnsanların sorunlarına ders edinip yükünü üstleniyoruz. Mücadelemizle adaleti tesis ederek insanların huzurlu ve adil bir yaşam sürmelerine hizmet ediyoruz. Avukatlık mesleği sadece bilgi mesleği değil aynı zamanda bir cesaret mesleğidir. Bizler cesaret ediyor, söylenmeyeni söylüyor, iyiyi, güzeli, doğru olanı sabırla yapmaya çalışıyoruz. Hukukun tanıdığı ve koruduğu yetki olan hakkı savunuyoruz. Hakkı, hak sahibini temsil ediyoruz. Hakka ulaşmanın yolu ve aracı olan davaların mahkeme önüne biz getiriyor, hukukun ilerlemesini gelişmesini, hak sahibinin hakkı olanı elde etmesini biz sağlıyoruz” dedi.

Tören hatıra fotoğrafın çekilmesi ile son buldu.