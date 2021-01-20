Karabük’te aşı yapılan kişi sayısı 3 bine yaklaştı

Karabük’te yeni tip korona virüs (Covid-19) hastalığına karşı geçtiğimiz hafta başlayan aşılama faaliyetleri ara vermeden devam ediyor.

İl Sağlık Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, ilk aşamanın A grubunda yer alan sağlık çalışanlarının aşılanması ile bugün itibariyle sona ererken, B grubunda yer alan huzurevi ve bakımevinde kalan vatandaşların ve buralarda çalışan personelin aşılanmasının da dün tamamlandığı belirtildi.

90 yaş ve üstü vatandaşların evlerinde aşılama işlemlerine başlandığını bildiren açıklamada, “Evde sağlık hizmeti alan (90 yaş ve üstü ) vatandaşlara öncelik verildi. Merkezi Randevu Sistemi (MHRS) üzerinden "Mobil Aşı Odası"na randevu alan 90 yaş ve üzeri vatandaşlara ekipleri tarafından evde aşı uygulamasına devam edilecektir. Sağlık Bakanlığı tarafından Karabük’e yeni aşıların gönderilmesiyle birlikte diğer grupların da aşılanması için gerekli planlamalar yapılacaktır” ifadeleri yer aldı.