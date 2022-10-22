Karabük’te asfalt çalışmaları devam ediyor

Karabük İl Genel Meclis Başkanı Ahmet Sözen beraberinde AK Parti Eskipazar İlçe Başkanı Ali Ünal ile birlikte Eskipazar ilçesinde devam eden asfalt çalışmalarını inceleyerek Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Özgür Bülbül’den bilgi aldı.

Başkan Sözen incelemenin ardından yaptığı açıklamada, "Merkez, Yenice ve Eflani ilçelerimizde ana asfalt programlarımızı tamamladık. Ekiplerimiz Eskipazar ve Ovacık ilçelerimizde çift koldan çalışmalarına devam ediyor. Eskipazar ilçemizde Hanköy köyünde ve Karaören köyü Çay Mahallesi’nde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu köylerimizdeki çalışmalarımız tamamlandığında 1200’er metre BSK sıcak asfaltı vatandaşlarımızla buluşturmuş olacağız. Hava şartları elverişli olduğu sürece belirlediğimiz hedeflere ulaşmak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Mesai mefhumu gözetmeksizin özveriyle çalışan personelimize kolaylıklar diliyorum” diye konuştu.