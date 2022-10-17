Karabük’te Araç Çayı ıslah çalışmaları

Karabük’te, Araç Çayı ıslah çalışması devam ediyor.

Karabük Valisi Fuat Gürel, AK Parti Karabük Milletvekili Niyazi Güneş, İl Genel Meclis Başkanı Ahmet Sözen, DSİ 23. Bölge Müdürü Yasin Devrim ve AK Parti İl Başkanı İsmail Altınöz, DSİ 23. Kastamonu Bölge Müdürlüğü tarafından ihalesi yapılan Araç Çayı ıslah alanında incelemelerde bulundu. Vali Gürel ve beraberindekiler, ıslah çalışması hakkında bilgi aldı.