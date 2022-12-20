Karabük’te Aile Okulu projesi ile 2 bin 671 veli eğitim aldı

Karabük’te Aile Okulu Projesi çerçevesinde il genelinde 2 bin 671 veli eğitim aldı.

Pandemi sürecinde okuldan uzak kalan öğrencilerin değişen alışkanlıklarını tekrar normal yaşama döndürmek için 10 farklı konuda eğitimlerin verildiği projede veliler öğrenci gibi eğitim alıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın himayeleriyle Milli Eğitim Bakanlığı’nın başlatmış olduğu Aile Okulu Projesi çerçevesinde Bahaddin Gazi TOKİ Cevizkent Ortaokulu’ndaki velilere verilen derse Karabük Valisi Fuat Gürel de eşlik etti.

Velilerle beraber derse katılan Vali Fuat Gürel ders sonunda gazetecilere yaptığı açıklamada, pandemide değişen alışkanlıklardan sonra bu eğitimlerin çok önemli olduğunu ve proje çerçevesinde il genelinde 2671 velinin eğitim aldığını söyledi. Teknolojik cihazlardan çocuklar ne kadar uzak tutulsa da pandemi döneminde eğitim için mecbur kaldıklarını vurgulayan Gürel, teknolojik cihazların olumsuz yanları ile baş edebilmek için bu eğitimlerin hayati önem taşıdığını söyleyerek, "Bugün teknoloji bağımlılığıyla ilgili eğitimler veriliyor. Anne baba olarak bizlerin dahi yönetmekte zorlandığımız bu hususlarda bu konuda eğitimler alan rehber öğretmenlerimiz sayesinde velilerimiz eğitiliyor" dedi.

Okulun rehber öğretmeni ve Aile Okulu projesinde eğitmenlik yapan Semra Çatal, aile eğitimi kursunun 44 saatlik bir kurs olduğunu söyleyerek, “Kursta sekizinci haftadayız. Kurs 11. haftada sona erecek. Burada aileler yaşadıkları sorunlarda tek olmadıklarını, kendileri gibi benzer sorun yaşayan kişiler olduğunun farkındalığı oluştu. Velilerimizde bir rahatlama oldu. Sorunlarla doğru baş etme becerileri, etkili iletişim kurma becerileri, teknoloji bağımlılığının zararlarında korunma ve akran zorbalığı gibi benzer birçok konuda eğitimler alarak kendilerini daha güvenli düşünmeye başladılar. Faydasını gördüklerini de paylaşıyorlar" şeklinde konuştu.

"Çocukların hızına yetişebilmek istiyorum”

Üç çocuğunun okula gittiğini söyleyen kursiyer Hatice Acat, çocuklarını daha iyi anlayabilmek adına lise eğitimi aldığını belirterek, "Çocukların hızına yetişebilmek istiyorum. Biz anneler teknoloji dünyasında çocuklarımızdan çok geride kalıyoruz. Çocuklarımızı daha iyi anlayabilmek ve onlarda doğru iletişim kurabilmek adına kursun bize büyük katkısı oldu" diye konuştu.

Bahaddin Gazi TOKİ Cevizkent Ortaokulu’ndaki etkinliğe Karabük Valisi Fuat Gürel ile eşi Özlem Aras Güler, İl Milli Eğitim Müdürü Nevzat Akbaş, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Erdal Üngören, öğretmenler ve kursiyer veliler katıldı.