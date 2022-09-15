Karabük’te Ağustos ayında 321 konut satışı yapıldı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), tarafından açıklanan konut satış istatistiklerine göre Karabük’te Ağustos ayında 321 konut satıldı.

TÜİK, Ağustos ayı konut satış istatistiklerini açıkladı. Verilere göre, Karabük’te Ağustos ayında 321 konut satılırken bunlardan 63’ü ilk satış, 258’i ise ikinci el satışı olarak gerçekleştirildi.

Bir önceki yılın aynı döneminde ise Karabük’te 36’sı ilk satış, 294’ü ise ikinci el satış olmak üzere toplam 330 konut satışı yapılmıştı.