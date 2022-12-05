Karabük’te 899 konut için 17 bin 843 kişinin başvurusu kabul edildi

Karabük’te sosyal konut projesi çerçevesinde 7 Aralık’ta yapılacak olan 899 adet konutun kura çekimi için 17 bin 843 kişinin başvurusu kabul edildi.

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi çerçevesinde başvuruların tamamlanmasının ardından Karabük’teki kura çekilişleri 7 Aralık Çarşamba günü yapılacak. Merkez 280, Eskipazar 267, Safranbolu 200, Eflani 63, Ovacık 30 ve Yortan beldesi 59 olmak üzere toplamda 899 adet konut için 17 bin 843 kişi başvuru yaptı.

Vali Nafiz Kayalı Gençlik Merkezi’nde yapılacak olan kura çekilişinde binlerce kişi ev sahibi olma heyecanını yaşayacak

AK Parti Milletvekili Niyazi Güneş, kura çekiminin şimdiden hayırlı olmasını dileyerek, alt gelir grubu, dar ve orta gelir grubu, gecekondu dönüşümü ve Roman konutu olmak üzere inşaatı tamamlanan 6 bin 222 konut için yaklaşık 930.8 milyon lira harcama yapıldığını belirtti.