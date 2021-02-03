Karabük’te 7 bin 346 doz korona virüs aşısı yapıldı

Karabük İl Sağlık Müdürü Dr. Ahmet Sarı, kente gönderilen 8 bin 6682 Covid-19 aşısının 7 bin 346’sının uygulandığını bildirdi.

Karabük İl Sağlık Müdürü Dr. Ahmet Sarı, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından ’Acil kullanım onayı’ verilmesinin ardından Karabük’te uygulanmaya başlanan korona virüs (CoronaVac) aşısı hakkında bilgilendirme yaptı. Karabük’te ilk aşı uygulamasının 14 Ocak 2021 tarihinde başladığını belirten Sarı,

“İlk etapta ilimize 4 bin 680 doz aşı gelmiş, ardından 2 bin 602 doz aşı daha gönderilmiştir. 1 Şubat Pazartesi Günü de bin 400 doz aşı daha teslim alınmıştır. Şuana kadar ilimize ulaşan toplam aşı sayısı 8 bin 682 dozdur” dedi.

Kent genelinde 7 bin 346 korona virüs aşısının uygulandığını ifade eden Sarı, “İl etapta sağlık çalışanları aşılanmış, ardından da bakımevi ve huzurevinde kalan vatandaşlarımız ile burada çalışan personel aşı olmuştur. Bu grubun ardından önce 90 yaş ve üzeri vatandaşlarımız, ardından da 85 yaş ve üzeri vatandaşlarımız evlerinde aşı olmaya başlamışlardır. Evde aşı uygulamasında, aşı yapacak sağlık personelimizle birlikte anestezi teknisyenlerimiz veya ambulans ekiplerimiz görevlendirilerek vatandaşlarımız aşıdan sonra yarım saat gözlem altında tutulmakta ve herhangi bir yan etki olmadığından emin olunduktan sonra ekipler evden ayrılmaktadır. 85 yaş ve üzeri vatandaşlarımız evde aşılanırken aynı evde ikamet eden 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımıza da aşı yapılabilmektedir. İlerleyen süreçte aşılanabilecek yaş grupları önce 80 yaş ve üzeri olarak belirlenmiş, ardından da 75 yaş ve üzeri de aşılanmaya başlanmıştır” diye konuştu.