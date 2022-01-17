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Karabük’te 67 kapalı köy yolu daha ulaşıma açıldı
Karabük’te etkili olan kar yağışı sonrası kapanan köy yollarından 67’si daha ulaşıma açıldı.
KARABÜK 17.01.2022, 19:05
Karabük’te etkili olan kar yağışı sonrası kapanan köy yollarından 67’si daha ulaşıma açıldı.
İl Özel İdaresi Genel Sekreterliğinden yapılan açıklamaya göre, merkezde 6, Eflani’de 14, Eskipazar’da 13, Ovacık’ta 11, Safranbolu’da 14 ve Yenice’de 9 olmak üzere 67 köy yolu daha ulaşıma açıldı.
Öte yandan açıklamada, kar yağışından dolayı kapalı olan merkezde 2, Eflani’de 5, Eskipazar’da 5, Ovacık’ta 6, Safranbolu’da 5 ve Yenice’de 8 olmak üzere toplam 31 köy yolunun ulaşıma açılması için çalışmaların devam ettiği bildirildi.