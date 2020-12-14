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Karabük’te 56 Saatlik kısıtlamayı ihlal eden 30 kişiye 27 bin TL ceza kesildi
Karabük’te 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasında karantina ve kısıtlama kurallarını ihlal eden 30 kişiye 27 bin TL idari para cezası uygulandı.
KARABÜK 14.12.2020, 12:29
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Karabük’te 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasında karantina ve kısıtlama kurallarını ihlal eden 30 kişiye 27 bin TL idari para cezası uygulandı.
İçişleri Bakanlığınca 81 ile gönderilen genelge ile 11 Aralık 2020 Cuma saat 21.00 ile 14 Aralık 2020 Pazartesi günü saat 05.00 saatleri arasında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi. Karabük Valiliği 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması süresi boyunca kent genelinde 30 kişinin ihlal ettiğini açıkladı.Açıklamada, kentte kısıtlamayı ihlal eden 30 kişiye 27 bin TL para cezası kesildiği bildirildi.
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